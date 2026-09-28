Il ct ha parlato di Sebastiano, fratello di Pio Esposito, che ha giocato con lui da titolare nella sfida contro la Turchia di Montella
VIDEO / Esposito Summer Camp, i tre fratelli a Brescia al lavoro con i giovani
In conferenza stampa a mister Mancini hanno chiesto ancora di Sebastiano Esposito. Al ct è stata fatta una domanda sull'ex attaccante dell'Inter, oggi al Sassuolo, fratello di Pio che questa sera gli ha giocato accanto, e sul futuro della Nazionale.
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-Volevo chiederle se alla luce della prestazione di questa sera e di quello che hanno fatto anche in campionato, Sebastiano Esposito e Kayode possono essere considerati i primi giovani inseriti nel processo a lungo termine?Loro due fanno parte del gruppo, sono ragazzi giovani e sono all'inizio, hanno qualità importanti. Sebastiano ha esordito in Serie A cinque sei anni fa (nel 2019 con la maglia dell'Inter.ndr) ed è ora che raccolga quello che ha perché ha qualità tecniche importanti. Kayode credo che dopo quest'anno resterà ancora in Premier League, sono ragazzi che hanno ovviamente un futuro davanti.
(Fonte: SS24)
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