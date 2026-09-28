Il ct ha parlato di Sebastiano, fratello di Pio Esposito, che ha giocato con lui da titolare nella sfida contro la Turchia di Montella

Eva A. Provenzano
fratelli esposito (2)

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In conferenza stampa a mister Mancini hanno chiesto ancora di Sebastiano Esposito. Al ct è stata fatta una domanda sull'ex attaccante dell'Inter, oggi al Sassuolo, fratello di Pio che questa sera gli ha giocato accanto, e sul futuro della Nazionale.

Mancini
Foto figc.it

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-Volevo chiederle se alla luce della prestazione di questa sera e di quello che hanno fatto anche in campionato, Sebastiano Esposito e Kayode possono essere considerati i primi giovani inseriti nel processo a lungo termine?

Loro due fanno parte del gruppo, sono ragazzi giovani e sono all'inizio, hanno qualità importanti. Sebastiano ha esordito in Serie A cinque sei anni fa (nel 2019 con la maglia dell'Inter.ndr) ed è ora che raccolga quello che ha perché ha qualità tecniche importanti. Kayode credo che dopo quest'anno resterà ancora in Premier League, sono ragazzi che hanno ovviamente un futuro davanti.
sebastiano esposito

(Fonte: SS24)

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