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Inter-Monza, sfida valida per la 1ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 22 agosto alle 18:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.

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Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime notizie da San Siro in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Monza sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 18:20. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

(Fonte: inter.it)