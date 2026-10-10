Inter-Parma, sfida valida per la 6ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 10 ottobre alle 18:00: dove vederla in tv.
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Inter-Parma, sfida valida per la 6ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 10 ottobre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
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GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TVSu Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime notizie da San Siro in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Parma sarà in diretta dalle ore 16:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 17:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
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