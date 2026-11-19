Tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre l'Inter affronterà due volte il Genoa al Meazza, per la Coppa Italia e per la partita di Serie A e in entrambi le occasioni è stata vietata "la vendita dei tagliandi ai residenti nelle Province di Genova e Napoli, con l'esclusione dei titolari della fidelity card della "F.C. Internazionale", come si apprende in una nota del Ministero dell'Interno.

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Ecco la nota sulla decisione del Prefetto Sgaraglia:

"In occasione delle partite di calcio di Serie A e di Coppa Italia “Inter – Genoa”, in programma rispettivamente sabato 28 novembre e martedì 1°dicembre 2026 presso lo stadio G. Meazza di Milano, il Prefetto Claudio Sgaraglia - in adesione alla determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del 17 novembre 2026 e come disposto in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia del 18 novembre 2026 – ha adottato per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica, con provvedimento in data 19 novembre 2026, la seguente prescrizione: