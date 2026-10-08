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Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha parlato così delle probabili scelte di Cristian Chivu per Inter-Parma. Il giornalista si è concentrato sul centrocampo, tenuto conto anche dell'infortunio di Curtis Jones:

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"Come vi dico da giorni, non avevo la sensazione che Calhanoglu potesse partire dal 1' e non ce l'ho neanche oggi. L'idea è di vederlo in campo magari nella mezz'ora finale per carburare in vista della Champions. Zielinski le ha giocate tutte con la Nazionale, è stato spremuto e magari verrà schierato lui dal 1', però è da vedere. Ecco perché secondo me è la partita ideale per vedere Stankovic dal 1' per poter iniziare a valutarlo.

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Su Stankovic vedo anche il polso del tifo nerazzurro: in tanti dicono che bisogna farlo giocare, io da settimane dico calma, è giovane, va inserito nel contesto, serve un po' di tempo e va protetto dalle pressioni. Con la contingenza che ci troviamo oggi, è il momento migliore per inserirlo dall'inizio e per fare delle valutazioni anche in ottica mercato. Va da sé che, se rimane in rosa, deve essere considerato per giocare, se può stare nell'Inter oppure no. Col Parma è la partita migliore. Mkhitaryan giocherà al 100%, Barella ha giocato tanto, Sucic reclama spazio, nei 3 di centrocampo ci sono margini di ragionamento"