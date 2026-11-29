Su DAZN, Luca Marelli - prima della partita tra Sassuolo e Napoli - ha parlato del direttore di gara, Guida. "L'arbitro Guida non torna ad arbitrare il Napoli, guida la squadra azzurra per la prima volta perché è della sessione di Torre Annunziata che fa parte della città Metropolitana di Napoli. È molto strana e particolare questa designazione", ha spiegato.

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"Perché lui qualche tempo fa in una dichiarazione che non doveva fare aveva detto che preferiva non guidare la squadra azzurra per la sua tranquillità e la tranquillità della sua famiglia. È già successo che in un Verona-Roma arbitrato da Doveri della Sezione 1 di Roma e anche Marinelli della Sezione di Roma 2 di aver arbitrato la Lazio. Orsato ci ha detto che sarebbe successo perché non fa parte della sezione di Napoli come Maresca", ha detto ancora.

Marelli ha espresso il suo punto di vista in merito alla designazione: "In ogni caso eviterei perché si mette in difficoltà un arbitro che deve arbitrare una gara nella quale gioca la sua città sostanzialmente. In caso di episodi contrari si dirà o che è stato portato psicologicamente a non decidere per la sua squadra e in caso di episodi favorevoli si dirà che ha scelto a favore della sua città. Credo che siano solo dei motivi di difficoltà sia per le squadre che per l'arbitro stesso".

(Fonte: DAZN)