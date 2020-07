Inter, accordo per Tonali a un passo: al Brescia 35 milioni. Ok di Conte, a patto che…

L’Inter è sempre più vicina a Sandro Tonali: il gioiellino del Brescia ha definitivamente convinto la dirigenza nerazzurra, pronta a stringere i tempi per mettere le mani su uno dei migiori talenti del calcio italiano. Con l’entourage del giocatore l’accordo esiste da tempo, con Cellino le distanze si fanno sempre più sottili: dai 50 milioni di euro richiesti inizialmente si va verso la chiusura dell’affare per 35. Nei prossimi giorni, secondo calciomercato.com, Marotta e Conte approfondiranno la questione: il tecnico nerazzurro ha dato il suo ok all’arrivo di Tonali, a patto che poi venga fatto un altro investimento importante a centrocampo, con un giocatore più esperto e già affermato.