Inter, non solo Eriksen: “Arriverà un altro pezzo forte accanto a Brozovic. Corsa a due”

L’Inter continua a progettare la squadra del futuro: il centrocampo sarà ulteriormente rinforzato in vista della prossima stagione. L’arrivo di Eriksen a gennaio è stato solo il primo tassello della rivoluzione che hanno in mente Antonio Conte e Beppe Marotta.

“Vicino a Brozovic è assai probabile l’arrivo di un pezzo forte, al netto di quel che già è stato a gennaio con Eriksen. L’Inter segue con attenzione quel che accade a Firenze anche per Castrovilli, non è un mistero che il centrocampista piaccia molto ad Appiano”, evidenzia la Gazzetta dello Sport.

Ma la pista da tenere ancor più in seria considerazione porta fino in Germania, evidenzia la Rosea.

Il possibile scambio con Perisic

“Corentin Tolisso avrà 26 anni ad agosto, il Bayern l’ha messo sul mercato per una valutazione di almeno 35 milioni. Tolisso era stato vicino a a Conte anche ai tempi del Chelsea. E non vede l’ora di scappare da Monaco: proprio ieri il Bayern ha annunciato il rinnovo del tecnico Flick, che su Tolisso praticamente non conta”.