Bastoni: “Voglia di alzare un trofeo. Il derby? Una vera goduria, è molto dura non…”

Le parole di Alessandro Bastoni a Inter TV prima della sfida di Coppa Italia contro il Napoli: “Abbiamo tanta voglia di tornare ad alzare un trofeo dopo diversi anni. Arrivati fino a qui il nostro obiettivo è di arrivare fino in fondo. Il derby? E’ molto difficile stare fuori, nel primo tempo ho sofferto molto. Il secondo invece è stato una vera goduria. Non poter aiutare i compagni è molto dura, oggi finalmente torno in campo. Il Napoli è una grande squadra, ha dei grandi attaccanti e noi faremo di tutto per fermarli”.

(Inter TV)