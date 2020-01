Mercato, Biasin: “Vi prego di non insultarmi ma l’Inter per Eriksen…”

Ancora non si sblocca l’affare Eriksen tra Inter e Tottenham. La proposta nerazzurra non soddisfa la richiesta degli Spurs. L’Inter voleva chiudere l’acquisto del centrocampista danese per 15 milioni di euro. La richiesta del presidente dei londinesi, Daniel Levy, è invece ferma a quota 20.

“Ad oggi l’offerta dell’#Inter per Eriksen resta ferma a 15 milioni tutto compreso. Vi prego di non scrivermi “stronzo, non dire cazzate”, provo solo a raccattare informazioni. (E comunque io se serve 50 euro ce li metto)”, ha aggiornato Fabrizio Biasin.