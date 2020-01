Bonolis punzecchia la Juve: battuta sugli arbitri scatena i tifosi. Gli interisti lo difendono

Paolo Bonolis fa infuriare i tifosi della Juventus. Il presentatore, grande tifoso dell’Inter, è finito nella bufera per una battuta durante la trasmissione ‘Avanti un altro’. Mentre enunciava una regola del calcio, in seguito a una domanda posta a un concorrente, Bonolis ha affermato: “Con le nuove regole introdotte nel 2019 l’arbitro non viene più considerato come un qualunque elemento di gioco quindi se il pallone colpisce l’arbitro in qualsiasi zona del campo il gioco viene interrotto…”. Fino a qui tutto bene, ma poi Bonolis ha aggiunto una postilla: “A meno che non sia la Juve…”. Apriti cielo.

Sui social il conduttore è stato preso di mira dai tifosi bianconeri. “Bonolis sarà simpatico e bravo, ma il suo problema è quando parla di Juve, gli si spegne la testa”, “Bonolis dovrebbe fare qualcosa per il suo fegato, pensando sempre a noi lo sta consumando in maniera spropositata”, si legge scorrendo i tanti commenti pubblicati su twitter, cui si sommano anche numerosi insulti.

La sua battuta ovviamente riaccende la storica rivalità tra Inter e Juve. E molti tifosi nerazzurri si schierano apertamente con Bonolis.

“Siamo nel 2020 e ancora gli juventini rosicano su quello che dice Bonolis sulla Juve”, “Bonolis sempre cento punti sopra a tutti”, “Bonolis che ci ha abbondantemente dimostrato la sua autoironia, bravura e correttezza, per me può dire qualunque cosa. Figuriamoci sulla Juve”, replicano gli interisti.

