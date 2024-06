"Hakan Calhanoglu resta all'Inter. A mettere fine a quella che sarebbe potuta diventare la telenovela dell'estate ha pensato ieri sera lo stesso turco. [...] Niente Bayern, quindi, per il centrocampista. Meglio un ruolo da protagonista nel progetto nerazzurro, supportato da quei tifosi che lo hanno eletto a idolo, che essere importante - ma non beniamino assoluto - in Baviera. Per la felicità del mondo Inter, con Inzaghi che ha stappato una bottiglia di vino, quello buono, per festeggiare la decisione del suo metronomo.