In Francia – Cavani, Inter in contatto con l’entourage. Il calciatore non transige su…

In Francia il nome di Cavani continua ad essere associato a quello dell’Inter. Secondo quanto riporta le10sport il club nerazzurro starebbe parlando con il fratello del giocatore per cercare di convincerlo a firmare. Ostacolo principale è lo stipendio del calciatore. I dirigenti interisti non possono offrire quanto percepisce attualmente al PSG, possono arrivare ad offrire attorno a sette mln. Quindi tutto starebbe ruotando attorno al numero di anni di contratto che il club interista può offrire al giocatore. Se Cavani scegliesse quindi di ridursi lo stipendio non accetterebbe un contratto breve, su quello non transigerebbe, vorrebbe assicurarsi un contratto lungo per il finale della sua carriera.

(Fonte: Le10sport)