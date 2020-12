Malinovskyi, l’Atalanta ha già l’erede di Gomez in casa. Tentativo Inter mai concreto e Percassi…

In attesa di conoscere il futuro del Papu Gomez che a gennaio potrebbe salutare l’Atalanta, il club bergamasco ha già in casa l’alternativa pronta: Ruslan Malinovskyi. Il mancino è anche stato sul taccuino dell’Inter

Come sottolinea Calciomercato.com “In estate Percassi ha ricevuto molte offerte dall’estero, rifiutandole. In Italia ci ha pensato l’Inter, che però non ha mai avanzato offerte concrete. E così l’ucraino è rimasto, sempre più al centro dell’Atalanta del presente e del futuro”.