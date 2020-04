Chiesa-Fiorentina, è tempo dei saluti: c’è un motivo che fa ben sperare Inter e Juventus

Non solo Castrovilli: Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia anche per un altro gioiello della Fiorentina. Si tratta di Federico Chiesa, obiettivo di mercato di nerazzurri e bianconeri che, secondo Tuttosport, potrebbe essere arrivato al momento dei saluti con il club gigliato: “Commisso l’ha trattenuto un’estate fa, ma è assai probabile che a fine stagione sia lo stesso calciatore a far capire alla proprietà che il momento della cessione sia arrivato sul serio. E il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2022 non sposta i termini della questione. […] A Chiesa non dispiacerebbe restare in Italia, ecco perché Inter e Juventus non demordono“.