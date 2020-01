Mercato, ecco perché l’Inter vuole Chong al Jiangsu: “Per Suning svolta incredibile”

Tahith Chong è il nuovo obiettivo a parametro zero dell’Inter. Come testimoniato da Fcinter1908, i nerazzurri hanno già incontrato per ben due volte l’agente del giocatore, a cui hanno presentato la loro offerta. Il classe 1999 lascerà il Manchester United, a zero, il prossimo giugno e l’Inter si è messa in fila con le big europee.

Ma con un progetto diverso: mandare Chong, prima di portarlo a Milano, a giocare al Jiangsu Suning. Perché questa insistenza? Lo spiega il Corriere dello Sport.

“Tahith gioca nell’Under 21 olandese, è nato a Curaçao, ma il nonno paterno è cinese. Cosa vuol dire? Che nella Super League potrebbe essere schierato come uno degli 8 giocatori “locali” che ogni formazione deve inserire per forza tra i titolari (dal prossimo anno forse scenderanno a 7). Avere in rosa uno come lui per il Jiangsu rappresenterebbe un plusvalore incredibile perché sarebbe un “cinese” in grado di fare la differenza come un top player straniero. Un colpo per puntare a vincere il campionato”.