Alla domanda su come si sente dopo che il suo nome è stato inserito nella lista dei trenta giocatori che possono aspirare al Pallone d'Oro, tra gli altri insieme a Guler, il giocatore dell'Inter ha aggiunto: «Siamo entrambi molto felici. Siamo amici e compagni vogliamo rappresentare il nostro Paese nel migliore dei modi. Non ci siamo ancora sentiti. Ma siamo stati in vacanza insieme l'anno scorso. Mi aiuta molto. Sono molto felice, lo so, ma è un grande onore per me esserci nella lista. Sono sicuro che i tifosi ci sosterranno dopo gli Europei. Li aspettiamo in tribuna nella prossima gara, speriamo che ci sostengano. Il nostro obiettivo è la leadership nel nostro gruppo. Spero che usciremo dalla prossima sfida (contro l'Islanda.ndr) con una vittoria».