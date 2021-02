Inter, Conte ha scelto: confermati Eriksen e Perisic, 11 tipo con il MIlan

La probabile formazione nerazzurra per il derby di domenica: il danese e il croato hanno convinto, scelte fatte

Vigilia di campionato per la capolista Inter: i nerazzurri affrontano domani pomeriggio a San Siro il Milan, in un derby di Milano che vale la testa della classifica. Come scrive Tuttosport, scelte praticamente fatte per Antonio Conte, che confermerà l'11 tipo visto nelle ultime partite. A cominciare dalla difesa, tornata impenetrabile : "Nelle ultime cinque partite di campionato Handanovic ha subito solo un gol, quello su calcio di punizione di Milinkovic-Savic, deviato da Escalante. Prima aveva mantenuto la porta inviolata con Juventus, Udinese, Benevento e Fiorentina. Merito, soprattutto, della ritrovata solidità del trio Skriniar-De Vrij-Bastoni".

"Hakimi a destra, Barella (in grandissimo spolvero) mezzala e Brozovic in regia: queste le certezze di Conte, ma dopo le ultime partite, anche gli ultimi due quinti della linea centrale sono ormai definiti: Eriksen affiancherà il croato come secondo play-mezzala di qualità; Perisic arerà la fascia sinistra provando a frenare Calabria tenendolo il più basso possibile. Il danese con Juve e Lazio è piaciuto a Conte e il fatto che Vidal - contusione al ginocchio - sia rientrato in gruppo solamente ieri, lo pone senza troppi in pole position per domani".