Conte, mani sul Tottenham e occhi sulla difesa dell’Inter. Altra offerta per Lautaro?

L'allenatore sta per firmare con gli Spurs e per il mercato potrebbe chiedere a Paratici alcuni uomini di fiducia

Conte, come vi abbiamo raccontato ieri facendo riferimento al bilancio, allenerà una squadra inglese. I 6.5 mln di buonuscita concordati con l'Inter al momento dell'addio resteranno sul suo conto. Perché si sarebbe ridiscussa solo se entro il 31 dicembre 2021 il tecnico avrebbe allenato in Italia. Ma - sottolinea il Corriere dello Sport - "Il presidente Zhang e gli ad Marotta e Antonello sapevano bene che difficilmente Conte sarebbe tornato subito a lavorare in Italia e che dunque la cifra accantonata non sarebbe più rientrata. Resta piuttosto da capire se a gennaio o a giugno Conte chiederà uno o due giocatori che ha allenato alla Pinetina".