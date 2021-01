CdS – Due fondi interessati a controllare l’Inter: ecco chi sono. Alta la valutazione di Suning

Si legge sul quotidiano: “ A dispetto della crisi economica mondiale causata dal Covid, il club nerazzurro calamita l’interesse di importanti investitori internazionali e sono almeno due i soggetti che si sono fatti avanti, a quale titolo vedremo con il passare del tempo. Il primo è un fondo del Qatar che qualche settimana fa, naturalmente con l’ok di Nanchino, ha portato avanti una due diligence sui conti dell’Inter. La due diligence è un’operazione preliminare all’inizio di una trattativa tra le parti e viene fatta sia quando si vuole acquistare la maggioranza sia quando lo scopo è l’acquisizione della minoranza. In questo caso, però, lo scopo è/era il controllo della società. La trattativa per il momento non è infatti decollata vista la grande differenza tra domanda e offerta. Gli Zhang valutano il club poco meno di un miliardo, 960 milioni, mentre la proposta araba è assai inferiore. Il secondo soggetto interessato alle vicende interiste è BC Partners, il cui coinvolgimento (ancora una fase preliminare) ieri è stato svelato dal “Sole 24 Ore”. Incontri tra Suning e il colosso del private equity ci sono già stati grazie all’intermediazione di Goldman Sachs, la banca d’affari americana da tempo vicina alla famiglia Zhang.



Il quotidiano si sofferma nel dettaglio sul volume di affari del gruppo BC Partners. Queste le informazioni sui possibili acquirenti dell’Inter: “Basato a Londra, ma operativo su scala mondiale. Oltre 20 miliardi di investimenti, è uno dei fondi più blasonati in Europa. Presente da oltre 40 anni, è uno dei player di riferimento da quando esiste il private equity. Conosce bene l’Italia, dove ha realizzato operazioni importanti: ha controllato Coin dal 2011 al 2018, Galbani dal 2002 al 2006, Buffetti. Oggi controlla Forno d’Asolo, è entrato come socio forte nel colosso della IMA di Bologna (della famiglia Vacchi) ed è nel gruppo di controllo di Brembo. Soprattutto, BC Partners è un investitore che predilige acquisire il controllo delle aziende per sceglierne il management e indirizzarne le strategie. Difficilmente entra in minoranza, come la sua storia dimostra e come dichiara nelle sue strategie di investimento”.