Sky UK – Eriksen al Tottenham si può fare. L’Inter accetta il prestito perché ha un piano preciso

Il futuro di Christian Eriksen potrebbe essere ancora al Tottenham. Il danese è in uscita dall’Inter e gli Spurs sarebbero molto vicini al suo ingaggio, secondo quanto riporta Sky Sports. Il Tottenham sarebbe favorevole a un suo ritorno a Londra in prestito, ma alle giuste condizioni e fino a questo momento non ci sarebbero state ancora trattative ufficiali.

L’Inter sta valutando le offerte arrivate per il prestito del giocatore. Il club valuta positivamente un possibile ritorno al Tottenham, dove potrebbe ritrovare stimoli e minuti in campo e rivalutarsi in vista di una cessione in estate.