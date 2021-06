Se sarà Hakimi-PSG niente Alonso. Ecco il budget a disposizione dell’Inter per l’esterno

Il club nerazzurro sta per cedere il giocatore acquistato dal Real nella scorsa stagione per sistemare i conti

L'addio di Hakimi si avvicina e sembra il PSG la meta del giocatore marocchino. Il Chelsea però non si è ancora arreso. Ha inserito nella trattativa Alonso come contropartita. E sarebbe quindi un modo diverso di arrivare ai 65 mln che ha messo sul piatto il club parigino tra cash e bonus.

D'Angelo, su La Gazzetta dello Sport, proprio rispetto all'offerta di Abramovich scrive: "Il Chelsea a 65 ci arriverebbe in maniera diversa, inserendo nel pacchetto una contropartita. 65 è allora ok, il prezzo è giusto, che può cambiare il valore dell’affare se fatto separatamente, slegando le due operazioni: 65 milioni subito all’Inter e poi dieci da Milano a Londra per l’arrivo dell’esterno spagnolo, che resta un obiettivo forte ma legato alla trattativa Hakimi. Senza il passaggio del marocchino al Chelsea, niente ritorno di Alonso in Italia e Inter costretta a tornare sul mercato in cerca di un esterno di qualità e affidabilità, con un budget da 10-15 milioni".