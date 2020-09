Gds – Inter, smentito Llorente. Nel contratto di Pinamonti c’è scritto che…

Tra i vari obiettivi dell’Inter, c’è anche quello relativo alla quarta punta: crescono le quotazioni di Andrea Pinamonti. Il centravanti, su cui pende una promessa di riscatto fatta dall’Inter al Genoa, dovrebbe tornare alla base. Nelle prossime ore è previsto un summit anche con l’agente Mino Raiola.

“Detto che Ranocchia non si è detto convinto dell’ipotesi di un trasferimento in Liguria, l’Inter è destinata a riportare a casa l’attaccante. Il ritorno costerà 19 milioni di euro, l’attaccante avrà un ingaggio – già stabilito dal suo contratto – da 3 milioni netti. Non semplice trovare un terzo acquirente, è dunque possibile che sia proprio Pinamonti alla fine la quarta punta dietro Lukaku, Lautaro e Sanchez (smentita la pista Llorente)”, segnala oggi la Gazzetta dello Sport.