In casa Inter tiene banco la questione dell’arrivo di Vidal. Manca poco per il suo arrivo a Milano. Skysport sottolinea che non risulta il suo arrivo nella giornata di lunedì perché si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli per la trovare la quadratura totale per la chiusura dell’affare. Il club sarebbe pronto ad inserire nel contratto alcuni bonus sotto forma di indennizzo al Barcellona per liberare il cileno.

(Fonte: Skysport)