QN / Inter, Milenkovic è il nome nuovo. Partono Godin e Skriniar?

Il sito Quotidiano.net fa un punto sul mercato dell’Inter. In difesa si parla di due possibili addii. Quello di Godin e quello di Skriniar. Nessuno dei due è stato titolare inamovibile per l’allenatore nerazzurro. “Con Skriniar si può fare corposa plusvalenza, non con Godin, e questo può pesare sulla bilancia nerazzurra che potrebbe sacrificare lo slovacco per un investimento dietro. Tra l’altro il centrale potrebbe essere inserito in una trattativa per Ndombele”, spiega il sito che appartiene al gruppo di ‘Il resto del Carlino’, ‘Il Giorno’ e ‘La Nazione’.

Si parla di Vertonghen come possibile obiettivo, si è appena liberato dal Tottenham. “Ma il nome nuovo è quello di Milenkovic che piace al Milan. Si è inserita anche l’Inter che con una buona offerta potrebbe strappare un sì a Commisso”. Ma servono almeno trenta mln. La stessa cifra che si dovrebbe investire per arrivare a Kumbulla. Si parla anche dell’attacco nello stesso articolo e ci si riferisce in particolare a Lautaro Martinez. Al possibile attacco del Barcellona che però ha meno speranze di convincere Marotta a lasciarlo partire se vuole mettere sul piatto delle contropartite. I nerazzurri lavorano al rinnovo dell’argentino con sostanziale adeguamento e ad oggi “la permanenza è più probabile rispetto a due mesi fa”.

(Fonte: quotidiano.net)