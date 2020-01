Inter, l’ag di Lazaro a Newcastle per definire l’affare: i dettagli. Moses, manca solo…

La mancata definizione dello scambio con la Roma di Matteo Politano e Leonardo Spinazzola ha costretto l’Inter a tornare sul mercato per cercare un altro esterno. Anche perché, scrive Gianluca Di Marzio, Valentino Lazaro sta per salutare già dopo sei mesi: “L’agente del calciatore è a Newcastle per trovare l’intesa sull’ingaggio dopo che i due club hanno trovato l’accordo per la cessione con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Intanto l’Inter aspetta Victor Moses, dopo aver ricevuto l’ok del Chelsea, società proprietaria del cartellino. L’esterno nigeriano è attualmente in prestito al Fenerbahce, con cui ha collezionato 6 presenze. Manca solo il via libera del club turco per restituirlo dal prestito dal Chelsea, che lo girerebbe poi a sua volta all’Inter”.