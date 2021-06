Inter-Lazzari, primo contatto: la situazione e la risposta di Ausilio all’agente

Secondo la Gazzetta dello Sport c'è già stato un primo contatto tra la dirigenza nerazzurra e l'agente del giocatore

In questo momento il mercato dell'Inter ruota tutto intorno alla probabile cessione di Achraf Hakimi. Solo dopo il club nerazzurro affonderà il colpo per sostituire il marocchino. Tra i nomi più caldi c'è sicuramente quello di Manuel Lazzari. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, per il momento c'è stato un solo contatto tra l'agente e il d.s. Piero Ausilio, risalente a tre settimane fa. "La situazione è ferma a quel pourparler di inizio giugno. E non è detto che si possa andare oltre".