CM – Sarri fa fuori Lazzari, Inzaghi lo vuole all’Inter dopo Hakimi: il prezzo

L'ex Spal è tra i profili monitorati dagli uomini mercato dei nerazzurri per sostituire l'esterno marocchino

Alessandro Cosattini

Achraf Hakimi è sempre più vicino al PSG. Trattativa in chiusura tra il club francese e l’Inter, poi i nerazzurri inizieranno a muoversi per il sostituto dell’esterno marocchino sulla corsia destra. Oltre ai nomi di Davide Zappacosta, Denzel Dumfries e Hector Bellerin, nelle scorse ore è tornato in orbita Inter anche Manuel Lazzari. Un nome già in passato accostato ai nerazzurri, tornato d’attualità per il dopo Hakimi e anche per l’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina interista. Un nome apprezzatissimo dall’allenatore biancoceleste, che aveva spinto per il suo acquisto dalla Spal e che ritroverebbe volentieri all’Inter, sulla fascia destra.

Come riportato da Calciomercato.com, “Manuel Lazzari potrebbe fare al caso dell’Inter, nonostante con Lotito i rapporti non siano dei migliori. La scelta di Simone Inzaghi, passato in nerazzurro, ha irrigidito il presidente biancoceleste, che già con Marotta fatica a portare avanti trattative per quell’atavico astio che esiste tra i due da quando hanno iniziato a confrontarsi in Lega. Ma Sarri ha espresso esigenze tecniche che impongono lucide riflessioni e il tecnico toscano ha chiaramente chiesto a Tare la cessione di Lazzari, secondo lui poco adatto a giocare in una difesa a quattro”.

Si inizia a parlare poi di cifre per Lazzari, che nella scorsa stagione ha totalizzato 39 presenze, con 2 gol e 6 assist all’attivo. E soprattutto del grande apprezzamento di Simone Inzaghi, che allenerebbe volentieri nuovamente l’esterno classe 1993: “Il tecnico nerazzurro ne apprezza sia doti tecniche che atletiche e crede che abbia tutte le qualità per imporsi anche in nerazzurro. Il cartellino del calciatore era costato alla Lazio 13,7 milioni più il cartellino di Murgia, Lotito lo valuta attualmente una ventina di milioni, ma in assenza di offerte concrete e con il calciatore pronto a spingere perché estraneo al progetto Sarri, potrebbe abbassare le richieste. Ecco perché in questo momento l’Inter preferisce rimanere nell’ombra. I nerazzurri valutano anche altri profili, ma Inzaghi la sua preferenza l’ha espressa e corrisponde al nome di Lazzari. Sarà necessario lavorarci con prudenza, la trattativa è tutt’altro che semplice, visti i rapporti”, si legge.

(Fonte: Calciomercato.com)