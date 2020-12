Inter miglior attacco del campionato: non segnava così tanto dai tempi del Triplete

Successo convincente per l’Inter, che batte 3-1 il Bologna e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato: contro i felsinei decidono il gol del “solito” Lukaku e la doppietta del ritrovato Hakimi. Ancora una volta i nerazzurri hanno dimostrato la loro facilità nell’andare in rete: con i 3 centri rifilati alla squadra di Mihajlovic diventano 26 i gol segnati nelle prime 10 giornate di campionato, confermandosi miglior attacco della Serie A.

NON SOLO LUKAKU – A guidare la cooperativa del gol interista c’è Romelu Lukaku, già 8 reti messe a segno in questa prima parte di campionato, seguito da Lautaro Martinez (5), Hakimi (3), Gagliardini, D’Ambrosio, Sanchez (2), Brozovic e Perisic (1), a cui bisogna aggiungere le autoreti di Ceccherini e Chiriches.

TRIPLETE – Una produzione offensiva che non si vedeva da tempo in casa Inter. Più precisamente, come riporta il Corriere dello Sport, i nerazzurri non segnavano così tanto dai tempi del Triplete: “L’Inter si è presa i tre punti con grande sicurezza contro il Bologna, ha risposto alla vittoria nel derby della Juventus e, grazie al terzo successo filato in campionato e al miglior attacco del torneo (non segnava così tanto dal 2009-10), si è portata almeno per una notte a -2 dal Milan“.