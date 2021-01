Inter, il cambio di nome e logo è già realtà: ecco l’indizio definitivo. E c’è già la data

L’Inter si appresta a entrare in una nuova era: non cambierà solo il logo della società nerazzurra ma anche il nome. Sta per nascere l’Inter Milano. L’indiscrezione della Gazzetta dello Sport è assolutamente dettagliata. E c’è già una data prevista, con il lancio che avverrà nei giorni del compleanno nerazzurro a marzo.

Ma nei fatti, il cambiamento è già realtà. Ci sono già state le “prove d’abito”.

“Adesso, sulla stessa scia del cambiamento del logo della Juve nel 2017, l’Inter abbraccerà un brand stilizzato, minimal. Allontanerà l’immagine di una normale squadra di calcio e si avvicinerà a quella di una media company globale. Si giocherà sempre sulla I e la M, ammiccando alla Milano moderna: niente Duomo, meglio immaginare i grattacieli. Già sono state fatte diverse prove addosso a Lukaku e soci, mentre alcuni interisti celebri verranno coinvolti in una campagna per promuoverlo. Il tutto in contemporanea al compleanno del club: il 9 marzo l’Inter festeggia quel giorno del 1908 in cui un manipolo di arditi scelse un nome lungo e iconico. Tanto iconico da durare 113 anni”, evidenzia la Rosea.