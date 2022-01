Retroscena CdS: “Inter, ecco quando è nata idea Gosens. Ingaggio? Possibile novità”

Il tedesco è ormai ad un passo dai nerazzurri milanesi: grande tempismo da parte della dirigenza Inter

Robin Gosens è pronto a cambiare casacca, ma non colori. Da un nerazzurro all'altro, il tedesco arriverà presto alla corte di Simone Inzaghi. Il Corriere dello Sport spiega come è nata la trattativa: "Quello di Gosens non è un colpo progettato quasi al foto-finish del mercato di gennaio. L’Inter, infatti, ci sta ragionando da dicembre, ovvero da quando Inzaghi ha manifestato l’esigenza di avere un vice-Perisic. A quel punto, insieme ad altri (il solito Kostic ad esempio), è saltato fuori il nome del tedesco, un profilo ideale in ragione della lunga esperienza in Italia e dell’abitudine a giocare in un sistema con la difesa a 3.