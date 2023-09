Inter, 3 in rampa di lancio: Pavard pronto. Frattesi? Non sicuro dal 1′. Sanchez in crescita

"La seduta di ieri è stata poco indicativa sul piano della formazione, che sarà testata solo oggi. Sono tre però i giocatori in rampa di lancio per una maglia da titolare. Uno per reparto: in difesa Pavard è pronto all'esordio. Il francese sta bene fisicamente, con il Bayern ha svolto regolarmente la preparazione, conosce il palcoscenico europeo. Può prendere il posto di Darmian, insomma. A centrocampo Carlos Augusto è in ballo per dare il cambio a Dimarco, che ha chiuso il suo derby con i crampi. Scalpita ovviamente anche Frattesi, protagonista del derby anche per il gesto alla Totti poi diventato virale. Non è scontato, in ogni caso, che l'ex Sassuolo trovi spazio dall'inizio: Inzaghi infatti potrebbe confermare Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti, poi, Lautaro è certo del posto: al suo fianco Arnautovic cerca l'esordio dal primo minuto e contende una maglia a Thuram. È poi segnalato in grande crescita di condizione anche Sanchez: il cileno potrebbe avere minuti importanti", rivela il quotidiano.