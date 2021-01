Inter, si valuta l’ipotesi Torreira: intermediari al lavoro, proposta pronta per l’Arsenal

Il diktat di Suning sul mercato è stato chiaro: niente nuovi acquisti, investimenti bloccati. L’Inter, tuttavia, è pronta ad approfittare di eventuali occasioni per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il nome giusto per il centrocampo, secondo Tuttosport, potrebbe essere quello di Lucas Torreira, uruguaiano dell’Arsenal attualmente in prestito all’Atletico Madrid.

INTERMEDIARI AL LAVORO – “Per quanto concerne il mercato in entrata, come noto fortemente condizionato dal diktat di Suning di non investire, rimane vivo l’interesse per il centrocampista uruguaiano dell’Arsenal, in prestito all’Atletico Madrid, Lucas Torreira. L’ex Samp è un nome emerso negli ultimi giorni a margine di alcuni discorsi fra l’Inter e gli intermediari che stanno lavorando per trovare una soluzione a Eriksen“.

PROPOSTA – “Torreira all’Atletico non gioca e nonostante l’agente abbia smentito l’addio, vorrebbe cambiare aria per trovare maggiore continuità. E’ ricercato da diversi club (Valencia, Fiorentina e Lazio, per esempio), ma l’Inter, alla ricerca di un’alternativa a Brozovic, potrebbe essere il posto giusto dove rilanciarsi. Tutto, comunque, passa dall’addio di Eriksen: l’Inter è disposta a darlo in prestito (oneroso) e il club che lo prenderà dovrà pagare l’ingaggio o buona parte di esso. Solo così si aprirà lo spazio per un eventuale acquisto. Torreira – scambio di prestiti col danese e l’Arsenal? – è un’opzione, ma non l’unica“.