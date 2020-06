Sky – Kumbulla, Inter non più in pole: ecco la cifra offerta da Marotta ma…

Su Skysport si è parlato del calciomercato dell’Inter. Il riferimento questa volta era a Kumbulla, giocatore del Verona nei mirini nerazzurri. Ma non c’è solo il club interista sul calciatore. Marchetti ha spiegato: “C’è da capire cosa succede per il giocatore. C’è una lotta a tre su di lui. Le prime tre della classifica quindi Juve, Lazio e Inter ci stanno lavorando su e in questo momento dovrebbe essere più avanti il club di Lotito perché Marotta non ha ancora a disposizione i soldi di Lautaro Martinez. Anche se la società interista ha offerto 25 mln + 3 di bonus. La Juve si è affacciata ma ha proposto scambi che non interessano al Verona. La richiesta è di 32 mln bonus compresi. I biancocelesti sono pronti allo scatto e a portarsi in vantaggio nei prossimi giorni. Con i gialloblù che vorrebbero chiudere già entro il 30 giugno”.

(Fonte: SS24)