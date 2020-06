Kumbulla, nuovi contatti con la Juve. Inter avanti, ecco perché aspetta a chiudere l’affare

La prossima stagione l’Inter si dichiarerà come prima rivale della Juve in Italia e tutto passerà anche dal mercato e dalle sfide coi bianconeri anche sul fronte trasferimenti. Una delle sfide di mercato sarà quella relativa a Marash Kumbulla, difensore del Verona.

Inter

“Il Verona chiede 28 milioni garantiti più ricchi bonus e da tempo è in parola con la corsia preferenziale alla dirigenza dell’Inter che rimane avanti a tutti. I contatti coi nerazzurri sono continui da gennaio. Eppure Antonio Conte vuole giocatori esperti, i talenti vanno bene ma vanno pesati in un equilibrio di squadra e di mercato.

Ecco perché l’Inter vuole comunque mantenere il proprio vantaggio e chiudere l’acquisto di Kumbulla, ma non è ancora tutto fatto per capire se lasciarlo un anno in prestito all’Hellas o meno. Valutazioni in corso”, spiega Calciomercato.com.

Juve

“La Juventus ha avuto nuovi contatti con il Verona, anche in questi giorni dopo l’incontro di inizio giugno. Ma anche in questo caso non ha imbastito una vera trattativa o formulato un’offerta ufficiale. Scambio di idee e dialoghi con l’Hellas che non hanno aperto la strada all’assalto bianconero, al momento la Juve studia la situazione e tiene un occhio vigile all’operazione Kumbulla. Ma per l’albanese rimane avanti l’Inter, a meno di un’irruzione con tanto di offerta bianconera che non è stata ancora registrata”, aggiunge CM.