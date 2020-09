Lautaro, da Barcellona arriva la smentita che farà felici i tifosi dell’Inter

La preoccupazione sul tema Lautaro Martinez era tornata alta, tra i tifosi dell’Inter, nella giornata di ieri. Gli agenti del Toro erano dati in partenza per la Spagna, per incontrare il Barcellona e studiare una nuova offerta da portare poi sul tavolo dell’Inter.

Ma oggi, direttamente da Barcellona, arriva la smentita del club catalano. Il Barcellona non ha in programma alcun vertice con gli agenti di Lautaro, non li sta aspettando e non ha in agenda una riunione con loro. Lo assicura il Mundo Deportivo, secondo cui il Barcellona ha già chiarito la sua posizione. Senza cessioni e senza liberare spazio salariale, l’operazione Lautaro è impossibile.

Gli agenti, interpellati a riguardo, si sono trincerati dietro un no comment.