Ancora Lautaro: “L’Inter gioca male? Figuratevi le altre! Chi mi fa soffrire? De Vrij”

Altri estratti dell'intervista rilasciata da Lautaro a Libero. L'attaccante argentino ha raccontato alcuni momenti della stagione

ARRIVO ALL'INTER - "Mi volevano Atletico Madrid e Borussia Dortmund, ma un giorno ho parlato con Ausilio, Zanetti e Milito e ho capito che Milano era la soluzione perfetta, la città giusta nel momento giusto. E non ho sbagliato, mi è piaciuto tutto dal primo giorno, il

GIOCO INTER - "Noi cerchiamo sempre di giocare con la palla a terra, proviamo a trasportare sul campo quello che facciamo in allenamento e studiamo tanto gli avversari. E comunque, oh, se noi giochiamo male e abbiamo 13 punti di vantaggio sulla seconda... figurati come giocano gli altri!".