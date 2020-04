MD – Lautaro, 111 mln per il Barça non sono più accettabili. Blaugrana sanno che…

Il Barcellona non vuole pagare 111 mln per avere Lautaro Martinez. Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo lo ha anticipato con la sua prima pagina e sottolinea in un articolo come anche sulla trattativa per l’argentino inciderà il periodo di crisi economica che seguirà il coronavirus.

Resta comunque l’argentino il primo obiettivo del club catalano per l’attacco, anche perché Suarez va per il 34 anni. L’interista è approvato da Messi. Inizialmente, i 111 mln della clausola (vale per i club esteri fino a metà luglio) ì “sembravano accettabili”, si legge sul quotidiano spagnolo. Ma dopo quanto accaduto con il Covid19 “al Camp Nou non prevedono di pagare in alcun modo quei soldi per Lautaro, ma affinché l’operazione diventi realtà, gli attuali giocatori del Barça rientreranno nella trattativa”.

A Barcellona sostengono che il giocatore vuole vestire la maglia blaugrana e questo nonostante lui non lo abbia ancora reso pubblico. Una mossa in questo senso, sempre secondo MD, sarebbe attesa dall’Inter per giustificare la cessione al Barça. Nonostante il volere dell’attaccante però, i dirigenti della società catalana sono preoccupati, non ritengono si tratti di un’operazione semplice. “L’Inter non ha bisogno di separarsi da una delle sue stelle considerata parte del progetto per tornare a diventare grande in Italia, dove non vince lo scudetto dal 2010, e in Europa. Il contratto del giocatore vale fino al 2023 e sembra una garanzia“, si legge ancora.

Sempre secondo questa versione a Milano vedrebbero di buon occhio Vidal. Con il Barcellona ha un contratto in scadenza nel 2021. Altri nomi che piacerebbero all’Inter e finirebbero sul piatto sono quelli di Arthur Melo, nonostante venga considerato più importante per il futuro del Barça rispetto al cileno. Negli ultimi giorni alla lista si sono aggiunti altri nomi che potrebbero rientrare nell’operazione come Carles Aleñá e Marc Cucurella.

(Fonte: MD)