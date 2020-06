Sport – Il PSG ha messo i bastoni tra le ruote al Barcellona nella trattativa per Lautaro

In Spagna parlano ancora del riscatto di Mauro Icardi. Il giocatore aveva lasciato in prestito l’Inter a settembre 2019 ma il club parigino ha pagato, con un piccolo sconto, la cifra che serviva a riscattarlo, circa 58 mln tra parte fissa e bonus. Sport, quotidiano spagnolo, scrive: “Secondo fonti vicine al Barcellona e alla trattativa per Lautaro Martinez, l’Inter si sente forte dopo la cessione di Maurito al PSG. Il Toro è una priorità per i catalani ma non perderanno la testa, chiuderà la trattativa solo al giusto prezzo. L’offerta è di 65 mln più il cartellino di Junior Firpo, ma non si andrà oltre questa offerta. Il club nerazzurro ha già risposto che non ha bisogno di cedere e darà l’okei all’operazione solo se la parte cash arrivasse sugli 85 mln“.

Il Barcellona, secondo Sport, è convinto dal canto suo che Lautaro voglia trasferirsi in Spagna e scrive anche che l'entourage del giocatore sarebbe molto contrariato da questo atteggiamento dei dirigenti nerazzurri. L'attaccante quindi chiuderebbe con calma l'avventura in Serie A per poi dire a Marotta ed Ausilio che vuole raggiungere Messi. E sarebbe il riconoscimento della volontà di fare un trasferimento già in piedi da tempo e complicato da questo periodo. Ma non sarebbe complicata solo dall'atteggiamento dell'Inter la trattativa. Sarebbe anche colpa del PSG. "Il club parigino ha dato forza agli italiani con il riscatto di Icardi e ha messo i bastoni tra le ruote al Barça. Non è la prima volta che accade negli ultimi anni. Ora tutto dipende dalla volontà di Lautaro che dovrà prendere posizione". Sport si riferisce così alle volte in cui il PSG ha sorpassato il Barça su una trattativa di mercato, da Verratti a Marquinhos fino ad arrivare alle scaramucce su Neymar per il quale i parigini hanno pagato i 222 mln della clausola di rescissione. Leonardo avrebbe provato in queste settimane a mettersi in mezzo anche nella trattativa Pjanic. Avrebbe provato a fare un'offerta migliore al centrocampista bianconero ma il bosniaco sarebbe stato chiaro: lascia la Juve solo per andare al Barcellona per i prossimi 4 anni. (Fonte: Sport.es)