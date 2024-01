TS – Inter, Lautaro in pressing: vuole giocare dal 1’. “Sensazione che Inzaghi…”

Lautaro Martinez scalpita e vuole tornare in campo dal 1’ post infortunio. L’argentino ieri ha ripreso a lavorare in gruppo e spera nella maglia da titolare in Inter -Verona di domani. Ecco il focus di Tuttosport sul recupero del Toro e sulla volontà di Simone Inzaghi:

“In pressing su Inzaghi come sui difensori sul terreno di gioco. Lautaro Martinez domani all’ora di pranzo in quel di San Siro vuole giocare contro il Verona e vuole farlo da titolare. Non è scontato che avvenga, anzi, il tecnico sta ragionando su come agire e avrà ancora la rifinitura di oggi per sciogliere i dubbi e capire se lanciarlo dal primo minuto o portarlo in panchina, lasciando la vetrina a Marko Arnautovic, reduce dal gol a Marassi. L’argentino però ha una voglia pazzesca di riprendere il filo da dove l’ha interrotto, ovvero dalla sera del 20 dicembre, quando per la solita troppa generosità si procurò fra secondo tempo e primo supplementare un risentimento agli adduttori della coscia sinistra nella sfida di Coppa Italia, poi persa, contro il Bologna.