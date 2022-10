Sky – Lukaku in dubbio per la Salernitana: domani sarà presa la decisione. Correa…

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Correa è recuperato e domani tornerà in gruppo: Lukaku, invece, è in dubbio

secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi ad Appiano è previsto un defatigante per chi ha giocato al Camp Nou mentre, salvo sorprese, domani tornerà in gruppo Correa. Sempre domani, secondo Sky, sarà presa una decisione su Lukaku .

Per Correa non sembrano esserci dubbi sul fatto che sarà in panchina domenica contro la Salernitana, mentre su Lukaku c'è da attendere la giornata di domani.