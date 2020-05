Mercato, Biasin spiega il dietrofront di Mertens: “E su Gosens all’Inter posso dire che…”

“Mertens? Ha fatto una scelta di cuore, sempre più rara nel mondo del calcio. Ha aspettato un passo di De Laurentiis e questo passo l’ha fatto, adeguando il suo contratto”. Così Fabrizio Biasin, a Radio Sportiva, torna sulla scelta di Dries Mertens di restare al Napoli malgrado l’accordo già raggiunto con l’Inter per un biennale.

Intanto, in casa nerazzurra, spunta il nome di Robin Gosens come rinforzo per le fasce: “All’Inter piaceva moltissimo già un anno fa, il problema è che l’Atalanta se lo è tenuto stretto. E’ uno dei giocatori più in vista e appetito dai club, non sbaglia una partita”.