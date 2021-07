Milly Moratti: “InterSpac? Ci stiamo pensando, ci informeremo bene. Bisogna vedere se…”

Le parole di Milly Moratti sulla possibilità che Massimo, ex patron dell'Inter, entri in Interspac

La famiglia Moratti potrebbe seriamente entrare a far parte di Interspac, la società presieduta da Carlo Cottarelli, colui che ha lanciato il progetto di un azionariato popolare per l'Inter. Lo conferma la moglie dell'ex presidente nerazzurro, Milly Moratti, intercettata dalla 'Dire' a margine di un evento di Milano Unita fuori dallo stadio di San Siro. "Ci informeremo bene, ma certo - risponde a chi chiede se stanno pensando di aderire - bisogna capire come l'Italia si comporta nei confronti dell'azionariato popolare. In Spagna non hanno nessun problema".