Moratti: “Simoni avrebbe vinto un campionato senza quell’episodio. Lo ricordo con affetto”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Moratti ricorda così Gigi Simoni: “Il mio pensiero è affettuoso nei confronti della famiglia, che ha passato un periodo difficilissimo. Ha avuto una tempra incredibile nel resistere tanto. Mi dispiace tantissimo. Ha vinto una coppa importante e avrebbe vinto anche un campionato se non ci fosse stato quell’episodio. Lo ricordo con tanto affetto“. Sull’addio di José Mourinho, l’ex presidente ricorda: “Si era capito che Mourinho andasse via ma puntavo a vincere la Champions e non ho voluto rompere l’incantesimo di quel momento“.

Quanti messaggi ricevette all’epoca per prendere Sneijder?

“Mourinho ha esagerato quando abbiamo preso Quaresma, altrimenti non mi chiamò mai per un giocatore. Branca seguiva sempre giocatori di altissimo livello come Sneijder. E riuscimmo a portarlo a casa”.

(TMW Radio)