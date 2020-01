Inter, ecco perché non è ancora arrivata l’ufficialità di Victor Moses

Solo dettagli burocratici. Victor Moses non ha avuto alcun problema nel passare le visite mediche con l’Inter. Moses ha passato le visite e ha passato anche i test fisici fatti ad Appiano Gentile. Per l’ufficialità mancano solo alcuni documenti che devono arrivare dalla Turchia, dal Fenerbahce che deve “restituire” il giocatore al Chelsea prima che il Chelsea lo giri in prestito all’Inter. Un prestito con un diritto di riscatto già fissato a 12 milioni. E’ quanto riferisce Sky Sport.