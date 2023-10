Inter-Roma, Mourinho squalificato: seguirà la partita dal pullman

In pratica è diventato un rituale. José Mourinho, ex tecnico dell'Inter, arriverà con la sua Roma al Meazza ma resterà...nel parcheggio. L'allenatore è squalificato dopo il rosso rimediato contro il Monza e seguirà la partita dal pullman con il quale la squadra giallorossa arriverà a San Siro domenica pomeriggio per la partita delle 18. La Gazzetta dello Sport spiega che quindi Mounon farà capolino in tribuna e non riceverà quindi il saluto dei suoi ex tifosi (che forse aspettano più Lukaku, questa volta.ndr).