Marcus che pedala con la maglia nerazzurra di Adriano ha stregato tutti. Ieri, sui social, il protagonista era lui. Che cosa ha scatenato questo gesto normalissimo? In ognuno di noi ha risvegliato qualcosa di diverso, ma ha parlato a tutti con la stessa lingua: quella della semplicità e dell'appartenenza. Come spieghi alle nuove generazioni cosa era l'Inter? Così. Come racconti il desiderio struggente di rivedere la tua squadra in campo anche se sei in vacanza? Così. Scatta una fotografia che intrappoli la nostalgia per il calcio antico utilizzando interpreti moderni, ampiamente significativi per questa squadra. Ecco la fotografia. Un atto romantico, postato senza annunci, in grado di raggiungere il cuore di tutti. Desueto per questi tempi. E per questo così tremendamente rivoluzionario.