Repubblica – Coppa Italia, clamorosa ipotesi per recuperare le semifinali e finire il torneo

Si attendeva l’ufficialità che è arrivata: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha varato il Decreto Legge che impone la disputa di manifestazioni sportive a porte chiuse fino al 3 aprile prossimo. Manca ancora il comunicato ufficiale della Lega Serie A ma, nel prossimo weekend, dovrebbero essere recuperate le sei partite rinviate nel precedente turno di campionato, con Juve-Inter che potrebbe disputarsi domenica sera.

Repubblica, però, evidenzia un particolare non di poco conto. La Coppa Italia, inizialmente prevista per mercoledì 4 e giovedì 5 marzo, rischia di essere giocata nella prossima stagione. “Quanto alla Coppa Italia un’ipotesi (per ora solo teorica) è che il torneo si concluda in agosto, prima dell’inizio del campionato, con le semifinali disputate a maggio e la finale dopo gli Europei, sempre se si giocheranno. Questa soluzione creerebbe non pochi problemi: le squadre, trasformate dal mercato, in agosto non sarebbero di fatto piú le stesse che hanno giocato il resto del torneo”, scrive Repubblica.