Stampa UK – Sanchez, per United dilemma da 50 mln. L’Inter? Colloqui non iniziati

In Inghilterra sono convinti che alla fine del prestito, valido fino al 6 agosto, Alexis Sanchez tornerà al Manchester United. Se in Italia si parla di un’Inter intenzionata a trattenere il giocatore, i media inglesi – in particolare il Daily Mail – non sono dello stesso avviso.

“Con questo ritorno il cileno consegnerà ai Red Devils un dilemma da quasi 50 mln di euro”, si legge. E ci si riferisce con questa frase alla questione degli stipendi. Perché il giocatore ha un contratto di altri due anni e percepisce 12 mln a stagione. Si dice già che il calciatore non sia intenzionato a ridursi gli stipendi e sarà molto difficile collocarlo perché lui vuole restare a giocare in Europa, non intende spostarsi in Cina o Medio Oriente.

A proposito dell’Inter il quotidiano inglese scrive che Conte vorrebbe trattenerlo, ma il club non ha intenzione di pagare i venti mln per il cartellino anche per la questione dello stipendio alto. “Un altro prestito nella prossima sagione potrebbe essere la migliore chance per lo United, ma i colloqui con i dirigenti interisti non si sono ancora tenuti”, conclude.

(Fonte: Daily Mail)