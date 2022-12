Sky – Rinnovo Skriniar, l’Inter attende la sua risposta in tempi brevi

Il difensore nerazzurro non ha ancora chiuso l'accordo con il club nerazzurro che però vorrebbe una risposta sul futuro

"A gennaio l'Inter penserà al rinnovo di Skriniar e la firma con lo slovacco sarebbe come un acquisto. Il club nerazzurro cerca una risposta del giocatore entro la fine dell'anno, massimo i primi giorni di gennaio, perché in caso il difensore non avesse intenzione di restare la società dovrebbe pensare ad una soluzione alternativa. Gli verrà chiesto se vuole restare o andare magari al PSG". Così Gianluca Di Marzio, a Skysport, ha parlato del rinnovo del calciatore nerazzurro.